Номер 5 пожалуйста помогите

Математика
Номер 5 пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Магнитофон стоит 196 манатов. 200 > 196 > 190
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