Какие различающиеся по условиям районы вы можете выделить на Европейском Севере ? Чем они отличаются друг от друга ?
География
Какие различающиеся по условиям районы вы можете выделить на Европейском Севере ? Чем они отличаются друг от друга ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главными особенностями географического положения Европейского Севера являются: - выход к Белому и незамерзающему Баренцеву морям; - соседство с экономически развитыми, но слабо обеспеченными топливными и сырьевыми ресурсами Северо-Западным, Центральным и Волго-Вятским районами; - северное положение, длительная полярная ночь и короткий теплый период; - разнообразные полезные ископаемые.
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