Какие различающиеся по условиям районы вы можете выделить на Европейском Севере ? Чем они отличаются друг от друга ?

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Главными особенностями географиче­ского положения Европейского Севера яв­ляются: - выход к Белому и незамерзающему Баренцеву морям; - соседство с экономически развиты­ми, но слабо обеспеченными топливными и сырьевыми ресурсами Северо-Западным, Центральным и Волго-Вятским районами; - северное положение, длительная по­лярная ночь и короткий теплый период; - разнообразные полезные ископае­мые.