Какие различающиеся по условиям районы вы можете выделить на Европейском Севере ? Чем они отличаются друг от друга ?

География
Какие различающиеся по условиям районы вы можете выделить на Европейском Севере ? Чем они отличаются друг от друга ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главными особенностями географиче­ского положения Европейского Севера яв­ляются: -     выход к Белому и незамерзающему Баренцеву морям; -     соседство с экономически развиты­ми, но слабо обеспеченными топливными и сырьевыми ресурсами Северо-Западным, Центральным и Волго-Вятским районами; -     северное положение, длительная по­лярная ночь и короткий теплый период; -     разнообразные полезные ископае­мые.
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