Народ подскажите, срочно, пожалуйста. Какую проблему поднимает автор в тесте? И ка??ие аргументы можно привести? p.s. извините за качество фото...

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Народ подскажите, срочно, пожалуйста. Какую проблему поднимает автор в тесте? И ка??ие аргументы можно привести? p.s. извините за качество фото...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В тексте автор говорит о проблеме современного сознания, которое сводится к выбору "модных" , "красивых" профессий. Человек теряет связь с реальностью, забывая о том, что жизнь держится не на юристах и экономистах, которых сейчас пруд пруди, а на людях не столь престижных профессий, без которых не обойтись- электрики, трактористы, пахари, пекари и тд и тп. Пренебрежение к этим профессиям приводят к моральной деградации самого человека, который перестает уважать настоящий тяжелый труд. Ребенок с детства должен видеть, как трудятся его родные, как трудятся другие люди в книгах, журналах. по телевизору. Аргументами являются данные о том, что молодежь не остается в деревнях, не желает осваивать сельскохозяйственные профессии, все хотят легких городских денег. В городах сокращают бюджетные места в учебных заведениях, которые дают среднее профессиональное образование. Даже можно опрос по классу сделать, в качестве аргумента, сколько человек, к примеру, пойдут в пекари? в слесари? в плотники и тд. Цифры будут самым весомым аргументом, уверена, что никто не соберется получать эти профессии.
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