429- 2пункт плиз? верные неравенство

Математика
429- 2пункт плиз? верные неравенство
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Автор: Гость
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Гость:
Здесь все верные!!! списывал да отдыхай
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