Напишите пожалуйста сиквейн и диамант к произведению "Белый Бим ,черное ухо" ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ

Литература
Напишите пожалуйста сиквейн и диамант к произведению "Белый Бим ,черное ухо" ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по следующим правилам: 1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). Белый Бим Черное ухо Верный, страдающий Служит, любит, гибнет Люди бывают очень жестоки
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