Зачем нужно уметь ориентироваться по местности окружающий мир

Окружающий мир
Зачем нужно уметь ориентироваться по местности окружающий мир
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)если заблудишься в лесу 2)для того чтобы пойти в позход и выбрать хорошее место для лагря 3)для расширения кругозора
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