Помогите решить 7-8 номера С решением пожалуйста
Алгебра
Помогите решить 7-8 номера С решением пожалуйста
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