Две третих плюс две целых две девятых

Математика
Две третих плюс две целых две девятых
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Гость:
2/3+2 2/9=6/9+20/9=26/9=2 целых 8/9
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