Граффити - искусство или вандализм ?
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Граффити - искусство или вандализм ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Искусство- а граффити и есть искусство. Вандализм означает вредительство.
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