Граффити - искусство или вандализм ?

Другие предметы
Граффити - искусство или вандализм ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Искусство- а граффити и есть искусство.                                                   Вандализм означает вредительство.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите решить 7-8 номера С решением пожалуйста
Ответить
Другие предметы
Искәндәр, зоопаркта йөргәндә, бик күп сораулар бирде. Менә алар сыер янында басып ??оралар. Арыслан турында да, фил турында да сорау бирмәгән малай...
Ответить
География
Какие различающиеся по условиям районы вы можете выделить на Европейском Севере ? Чем они отличаются друг от друга ?
Ответить
Русский язык
Народ подскажите, срочно, пожалуйста. Какую проблему поднимает автор в тесте? И ка??ие аргументы можно привести? p.s. извините за качество фото....
Ответить
Окружающий мир
Зачем нужно уметь ориентироваться по местности окружающий мир
Ответить