Прочитай четверостишие и найди в нём сравнения . Старинным золотом и желчью напитал Вечерний свет холмы. Зардели , красны , буры , Клоки косматых трав , как пряди рыжей шкуры , В огне кустарники , и воды , как металл .

Литература

Прочитай четверостишие и найди в нём сравнения . Старинным золотом и желчью напитал Вечерний свет холмы. Зардели , красны , буры , Клоки косматых трав , как пряди рыжей шкуры , В огне кустарники , и воды , как металл .

Автор: Гость