Прочитай четверостишие и найди в нём сравнения . Старинным золотом и желчью напитал Вечерний свет холмы. Зардели , красны , буры , Клоки косматых трав , как пряди рыжей шкуры , В огне кустарники , и воды , как металл .
Литература
Прочитай четверостишие и найди в нём сравнения . Старинным золотом и желчью напитал Вечерний свет холмы. Зардели , красны , буры , Клоки косматых трав , как пряди рыжей шкуры , В огне кустарники , и воды , как металл .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как пряди рыжей шкуры. Как металл.
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