Какие страны Европы боролись с норманоми. ПОМОГИТЕ!
История
Какие страны Европы боролись с норманоми. ПОМОГИТЕ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Франция,италия. И там еще сояили ссср твари гниды зачнсм убилм наших
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