Сообщение на вирусное заболевания

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Вирусные заболевания - это заболевания человека, возникающие в связи с проникновением в клетки человеческого организма и развитием в них различных вирусов, которые представляют собой мельчайшие формы жизни, состоящие из молекулы нуклеиновой кислоты, носителя генетической информации, окруженной защитной оболочкой из белков. Вирус размножается, питаясь содержимым клетки, в результате чего клетка разрушается погибает. По эпидемиологическим характеристикам, вирусные заболевания делят на антропонозные вирусные заболевания, то есть те, которыми болеет только человек (например полиомиелит) и зооантропонозные вирусные заболевания – которые передаются от животных человеку (например бешенство). По характеру распространения, вирусные заболевания могут передаваться воздушно-капельным путем, при контактах, в том числе и половых связях (ЗППП), через предметы общего пользования, еду и т.п. Вирусы могут поражать клетки самых различных органов человека, поэтому различают вирусные заболевания кожи, половой сферы (венерические заболевания), дыхательных путей и и органов дыхания (заболевания лёгких), вирусные заболевания кишечника, печени, заболевания слизистой оболочки полости рта (герпес), глаз и др. Заболевание печени вирусным гепатитом приводит к некрозу печеночных клеток, и вызывается различными вирусами гепатита А,В и С, причем два последних являются серьезными заболеваниями, передающимися половым путем. Вирусные заболевания кожи – это различные шелушения кожи, лишаи, экземы и вирусные поражения ногтей и волос. Люди довольно легкомысленно относятся к лечению многих инфекционных вирусных заболеваний кожи, часто полагая, что это временные признаки авитаминоза. Инфекционные и вирусные заболевания половой сферы - это, например, женский бактериальный вагиноз (гарднереллёз), который характеризуется замещениием доминирующих в микрофлоре влагалища микроорганизмов рода lactobacillus ассоциацией различных бактерий и вирусов, в том числе gardnerella vaginalis, анаэробов (bacteroides, prevotella, porphyromonas, peptostreptococcus, mobiluncus), а так же микроплазмоз,цитомегаловирус иуреаплазмоз. После перенесения заболевания, к некоторым вирусным заболеваниям у человека появляется устойчивый иммунитет, который может быть пожизненным или со временем пройти. Так, переболев в детстве краснухой или корью, человек больше ими не болеет. Также надо отметить, что эти вирусные заболевания в детском возрасте переносятся гораздо легче и имеют меньше негативных последствий. Некоторые вирусные заболевания неизлечимые на сегодняшний день, как, напримен СПИД или ВИЧ, вызывающие поражение иммунной системы человека. Современная медицина может сильно замедлить развитие вируса иммунодефицита человека, но само вирусное заболевание является неизлечимым. Респираторные вирусные заболевания Наиболее часто встречаются острые вирусные заболевания, которые протекают с выраженными симптомами локального (поражение слизистой оболочки дыхательных путей, поражение тканей печени, поражение различных зон головного мозга) и общего характера – повышение температуры тела, слабость, боли в суставах и мышцах, изменение состава крови и пр. Это так называемые ОРЗ или ОРВЗ (острые респираторные вирусные заболевания), такие как грипп, насморк и т.п. Респираторные вирусные заболевания - это острые заразные болезни, сопровождающиеся чиханием, заложенным носом, насморком, воспалением носоглотки и кашлем. Респираторные вирусные заболевания имеют острое течение (внезапное начало, малую продолжительность, выраженную симптоматику), начинаясь обычно с ощущения сухости и раздражения в носу и царапания в горле. Общеизвестно, что грипп и острые респираторные вирусные заболевания (орвз), часто воспринимаемые как простудные заболевания, занимают первое место в мире по массовости поражения людей. Поэтому для предотвращения эпидемий, применяют профилактику вирусных заболеваний, одним из мер которой явяется вакцинация. Лечение вирусных заболеваний Лечение вирусных заболеваний в основном производится с использованием антибиотиков, угнетающе воздействующих на штаммы соответствующих вирусов. Для лечения инфекционных и вирусных заболеваний половой сферы, которые сопровождаются заражением одновременно несколькими различными вирусами, используют различные комбинированные схемы применения лекарственных препаратов - антибиотиков и препаратов для повышения иммунитета с учетом взаимодействия лекарств друг с другом для усиления эффекта. Лечение вирусных заболеваний детей затрудняется невозможностью использования сильных антибиотиков. Поэтому для детей важное место занимает профилактика вирусных заболеваний.