Значение и происхождение понятий «бифштекс», «ромштекс», «шницель», «антрекот», « лангет», «эскалоп», «гуляш», «бефстроганов».

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Бифштекс - это мясное блюдо.Произошло от английского beefsteak. Ромштекс - это отбитый и зажаренный в сухарях кусок говядины. Шницель- это отбивная. Произошло от немецкого Schnitzel Антрекот - это межреберная часть говяжьего мяса.Произошло от французского entrecôte.entre «между» + côte «ребро. Лангет - это мясное блюдо, приготовленное из тонких продолговатых ломтиков говяжьей вырезки.Произошло от французского languette «язычок». Эскалоп -это мясное блюдо, приготовленное из продолговатых ломтиков отбивного жареного нежирного мяса. Гуляшь -это блюдо приготовленное из мелких кусочков мяса в соусе.По венгерски означает "пастух". Бефстроганов - это блюдо, приготовленное из мелко нарезанных кусочков говядины , залитых горячим сметанным соусом.От французского Bœuf Stroganoff — «говядина по-строгановски»