При помоле зерна на мельнице получается 6 частей муки и 2 частей рубей. сколько мук?? получится при помоле 560т зерна
Математика
При помоле зерна на мельнице получается 6 частей муки и 2 частей рубей. сколько мук?? получится при помоле 560т зерна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего получается 8 частей 1) 6+2=8(частей) 2) 560:8=70 (это одна часть) 3) 70*2=140 (рубей) 4) 70*6=420 (муки) Ответ: получится 420т муки
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