При помоле зерна на мельнице получается 6 частей муки и 2 частей рубей. сколько мук?? получится при помоле 560т зерна

Математика

При помоле зерна на мельнице получается 6 частей муки и 2 частей рубей. сколько мук?? получится при помоле 560т зерна

Автор: Гость