Задание 5 только правильно.

Русский язык
Задание 5 только правильно.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слово "увидел" все согласные звонкие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Значение и происхождение понятий «бифштекс», «ромштекс», «шницель», «антрекот», « лангет», «эскалоп», «гуляш», «бефстроганов».
Ответить
Другие предметы
Информация о том, чем еще художник может изображать?
Ответить
Математика
Обратите десятичнуюдробь в обыкновенную и выполните умножение.Представьте ответ,если возможно,в виде десятичной дроби. а) 2/3*0,15 б)0,12*1/6в)1/3*...
Ответить
Русский язык
Написать сочинение о памятнике в публицистическом стиле на страницу
Ответить
Английский язык
Составить 4 отрицательных и 4 вопросительных предложений
Ответить