Площядь плямоугольника 186,3 м^2а одна сторона больше другой в 2,3 аза . Найти стороно ??рямоугольника
Геометрия
Площядь плямоугольника 186,3 м^2а одна сторона больше другой в 2,3 аза . Найти стороно ??рямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,3х (2) = 186,3 х (2) = 81 х = 9 - первая сторона 9*2,3 = 20,7 - вторая х (2) - это х в квадрате
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