Площядь плямоугольника 186,3 м^2а одна сторона больше другой в 2,3 аза . Найти стороно ??рямоугольника

Геометрия

Площядь плямоугольника 186,3 м^2а одна сторона больше другой в 2,3 аза . Найти стороно ??рямоугольника

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