Площядь плямоугольника 186,3 м^2а одна сторона больше другой в 2,3 аза . Найти стороно ??рямоугольника

Геометрия
Площядь плямоугольника 186,3 м^2а одна сторона больше другой в 2,3 аза . Найти стороно ??рямоугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,3х (2) = 186,3  х (2) = 81  х = 9 - первая сторона  9*2,3 = 20,7 - вторая  х (2) - это х в квадрате
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
При помоле зерна на мельнице получается 6 частей муки и 2 частей рубей. сколько мук?? получится при помоле 560т зерна
Ответить
Русский язык
Задание 5 только правильно.
Ответить
Технология
Значение и происхождение понятий «бифштекс», «ромштекс», «шницель», «антрекот», « лангет», «эскалоп», «гуляш», «бефстроганов».
Ответить
Другие предметы
Информация о том, чем еще художник может изображать?
Ответить
Математика
Обратите десятичнуюдробь в обыкновенную и выполните умножение.Представьте ответ,если возможно,в виде десятичной дроби. а) 2/3*0,15 б)0,12*1/6в)1/3*...
Ответить