Прочитай и спиши текст.Озаглавить его. В каких словах вставленные гласные - проверяемые, а каких - непроверяемые? З..мующие птицы с нетерпением ожидают прихода весны. С..ницы запели, как будто зазв..нели к..локольчики. Вес..ло...

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Прочитай и спиши текст.Озаглавить его. В каких словах вставленные гласные - проверяемые, а каких - непроверяемые? З..мующие птицы с нетерпением ожидают прихода весны. С..ницы запели, как будто зазв..нели к..локольчики. Вес..ло зачирикали в..робьи. Возвр..щаются домой сн..гири

Автор: Гость