Прочитай и спиши текст.Озаглавить его. В каких словах вставленные гласные - проверяемые, а каких - непроверяемые? З..мующие птицы с нетерпением ожидают прихода весны. С..ницы запели, как будто зазв..нели к..локольчики. Вес..ло...
Русский язык
Прочитай и спиши текст.Озаглавить его. В каких словах вставленные гласные - проверяемые, а каких - непроверяемые? З..мующие птицы с нетерпением ожидают прихода весны. С..ницы запели, как будто зазв..нели к..локольчики. Вес..ло зачирикали в..робьи. Возвр..щаются домой сн..гири
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимующие, синицы, зазвенели, колокольчики, весело,воробьи, возвращаются,снегири. Зоголовок: зимующие птицы или приход весны.
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