Прочитай и спиши текст.Озаглавить его. В каких словах вставленные гласные - проверяемые, а каких - непроверяемые? З..мующие птицы с нетерпением ожидают прихода весны. С..ницы запели, как будто зазв..нели к..локольчики. Вес..ло...

Русский язык
Прочитай и спиши текст.Озаглавить его. В каких словах вставленные гласные - проверяемые, а каких - непроверяемые? З..мующие птицы с нетерпением ожидают прихода весны. С..ницы запели, как будто зазв..нели к..локольчики. Вес..ло зачирикали в..робьи. Возвр..щаются домой сн..гири
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимующие, синицы, зазвенели, колокольчики, весело,воробьи, возвращаются,снегири. Зоголовок: зимующие птицы или приход весны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите письменно 626м × 31, 247кг × 112, 14дм 7см × 42, 2ц 75кг × 11 умножать желательно по т??ме умножение многозначных чисел на двузначное и т...
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему: право на образование ребёнка
Ответить
Русский язык
Произнеси слова каждого ряда и послушай какой звук обозначен каждой выделенной б??квой укажи в скобках обозначения этого звука Аист,марка, мяч
Ответить
Математика
Навстречу друг другу выехали два поезда. Скорость 1-ого 58 км\ч. А 2-ого на 4 больше. Через 4 часа расстояние было равно 158 км. Какое расстояние м...
Ответить
Английский язык
Вот текст надо написать русскими буквами но чтобы слышались по английски,и перевод!!!!! помогите пожалуйста очень срочно надо завтра!!!!
Ответить