Вот текст надо написать русскими буквами но чтобы слышались по английски,и перевод!!!!! помогите пожалуйста очень срочно надо завтра!!!!
Английский язык
Вот текст надо написать русскими буквами но чтобы слышались по английски,и перевод!!!!! помогите пожалуйста очень срочно надо завтра!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так счастлив. Вчера профессор Вэллис нашел Кейт и Сэм! Они увидели картину Ангела леса на стене храма. Найдут ли они цветок сейчас? Банда Красная Рука все еще находится в Индонезии. Как нам помочь нашим друзьям? Что будет дальше? Напиши мне в ближайшее время, пока. Джилл.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Во сколько раз секундная стрелка на часах вращается быстрее часовой? А. 24 Б. 120 В. 144 Г. 720 Д. 3600
Українська мова
Русский язык
Математика
За один час пешеход проходит расстояние 5 км велосипедист презжает 20 км мотоцикил??ст 60км автомобиль 120км за сколько часов пешеход велосипедист ...