Вот текст надо написать русскими буквами но чтобы слышались по английски,и перевод!!!!! помогите пожалуйста очень срочно надо завтра!!!!

Гость: Гость:

Я так счастлив. Вчера профессор Вэллис нашел Кейт и Сэм! Они увидели картину Ангела леса на стене храма. Найдут ли они цветок сейчас? Банда Красная Рука все еще находится в Индонезии. Как нам помочь нашим друзьям? Что будет дальше? Напиши мне в ближайшее время, пока. Джилл.