Объяснить орфограмы в слове замечательный
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Объяснить орфограмы в слове замечательный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ча-ща с буквой "а" суффикс "тель" "е" в корне не проверяется
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