Помогите пж 2под буквой в, и 3 задание, сроооочно:**
Алгебра
Помогите пж 2под буквой в, и 3 задание, сроооочно:**
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. v) 1/4=0.25 0.25x²-x+1=0 D=b²-4ac(a=0.25,b=-1,c=1) D=1-1=0, при D=0 x1,x2=(-b+-0)/2a x1=1/0.5=2. x2=-2 ответ: х=2 3. (3x(x+1)+4(x-1))/(x-1)(x+1)= =6/(x²-1) (3x²+3+4x-4)/(x²-1)=6/(x²-1) (3x²+4x-1-6)/(x²-1)=0 3x²+4x-7=0 D=16+84=100=10² x1,x2=(-b+-корень изD)/2a x1=(-4-10)/6=-14/6=-2 2/6= =-2 1/3 x2=(-4+10)/6=1
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