За один час пешеход проходит расстояние 5 км велосипедист презжает 20 км мотоцикил??ст 60км автомобиль 120км за сколько часов пешеход велосипедист мотоциклист и автомобиль переодолеют 240км?

Математика

За один час пешеход проходит расстояние 5 км велосипедист презжает 20 км мотоцикил??ст 60км автомобиль 120км за сколько часов пешеход велосипедист мотоциклист и автомобиль переодолеют 240км?

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