За один час пешеход проходит расстояние 5 км велосипедист презжает 20 км мотоцикил??ст 60км автомобиль 120км за сколько часов пешеход велосипедист мотоциклист и автомобиль переодолеют 240км?
Математика
За один час пешеход проходит расстояние 5 км велосипедист презжает 20 км мотоцикил??ст 60км автомобиль 120км за сколько часов пешеход велосипедист мотоциклист и автомобиль переодолеют 240км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)240:5=48ч(пешеход) 2)240:20=12(велосепедист) 3)240:60=4(мотоциклист) 4)240:120=2(автомобтлист)
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