Сочинение на тему: право на образование ребёнка
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Сочинение на тему: право на образование ребёнка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо начать со школы . Например : Граждане России имеют право на бесплатное среднее образование Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования. Россия устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. Под образованием подразумевается процесс развития и саморазвития личности, связанный с овладением социально значимым опытом человечества, воплощенным в знаниях, умениях, творческой деятельности и эмоционально-ценностном отношении к миру; необходимое условие сохранения и развития материальной и духовной культуры [1]. Согласно преамбуле Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», образование представляет собой целенаправленный процесс обучения и воспитания. Обучение – процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков деятельности, основное средство подготовки человека к жизни и труду [2]. Воспитание – создание условий для развития и саморазвития человека, освоения им социального опыта, культуры, ценностей и норм общества. В воспитании взаимодействуют личность, семья, социальные институты [3]. Право на образование гарантированно Конституцией РФ и Федеральным законом "об образовании в РФ" . Данные нормативные акты запрещают дискриминацию в сфере образования. Оно гарантировано вне зависимости от материального достатка, расы, пола, религии, места жительства и проч. Устанавливает светский характер образования. Что означает, что школы и иные учреждения отделены от церкви. Образование является бесплатным. Я считаю очень важным моментом, что оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности к которым относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте. Надо начать со школы . Например : Граждане России имеют право на бесплатное среднее образование Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования. Россия устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. Под образованием подразумевается процесс развития и саморазвития личности, связанный с овладением социально значимым опытом человечества, воплощенным в знаниях, умениях, творческой деятельности и эмоционально-ценностном отношении к миру; необходимое условие сохранения и развития материальной и духовной культуры [1]. Согласно преамбуле Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», образование представляет собой целенаправленный процесс обучения и воспитания. Обучение – процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков деятельности, основное средство подготовки человека к жизни и труду [2]. Воспитание – создание условий для развития и саморазвития человека, освоения им социального опыта, культуры, ценностей и норм общества. В воспитании взаимодействуют личность, семья, социальные институты [3].
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