Прочитай народну мудрість і зроби висновок Є така народна мудрість:посієш вчино??-пожнеж звичку,росієш звичку-пожнеж характер,посієш характер-пожнеж долю.Пам'ятай про це? Щоб не потрапляти в неприємні чи ганебні становища , т...

Українська література
Прочитай народну мудрість і зроби висновок Є така народна мудрість:посієш вчино??-пожнеж звичку,росієш звичку-пожнеж характер,посієш характер-пожнеж долю.Пам'ятай про це? Щоб не потрапляти в неприємні чи ганебні становища , треба
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