Прочитай.Назови орфограммы.Выпиши слова с пропусками и проверочные к ним в следующем порядке:1)с орфограммой-буквами непроизносимых согласных в корне слова;2)с орфограммой-буквами безударных гласных в корне слова;3)с орфограммо...

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Прочитай.Назови орфограммы.Выпиши слова с пропусками и проверочные к ним в следующем порядке:1)с орфограммой-буквами непроизносимых согласных в корне слова;2)с орфограммой-буквами безударных гласных в корне слова;3)с орфограммой-буквами проверяемых согласных в корне слова.Обозначь орфограммы. Яблоко Стало невкус_ным. В_сёлое Сделалось грус_ным. Сахар- Не сла_кий. Соль- Не с _лёная. Дождик- Не мокрый. Тр_ва- Не з_лёная. Гром На кого-то С неба Ворчит. Мама не хочет Со мной Разговаривать. Мама м_лчит....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) невкус_ным - невкусЕн - невкусным, грус_ным - грусТить - грустным 2) в_сёлое - вЕсел - весёлое, с_лёное - сОль - солёное, тр_ва - трАвник - трава, з_лёная - зЕлень - зелёная, м_лчит - сл. - молчит 3) сла_кий - слаДок - сладкий, 
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