Прочитай названия столбцов и строчек таблицы. Запиши данные ниже слова в нужную ч??сть таблицы. Обрати внимание: первое слово уже записано. маяк, ,кисея, ось жильё юг чаща мяч кинуть изъятие печаль плащ жечь В слове количест...
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Прочитай названия столбцов и строчек таблицы. Запиши данные ниже слова в нужную ч??сть таблицы. Обрати внимание: первое слово уже записано. маяк, ,кисея, ось жильё юг чаща мяч кинуть изъятие печаль плащ жечь В слове количество звуков и букв совпадает В слове количество звуков и букв НЕ совпадает
Ответ(ы):
Гость:
1столбик-чаща,мяч,плащ,жильё. 2столбик-маяк,кисея,ось,юг,кинуть,изъятие,печаль,жечь
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