Прочитай названия столбцов и строчек таблицы. Запиши данные ниже слова в нужную ч??сть таблицы. Обрати внимание: первое слово уже записано. маяк, ,кисея, ось жильё юг чаща мяч кинуть изъятие печаль плащ жечь В слове количест...

Русский язык

Прочитай названия столбцов и строчек таблицы. Запиши данные ниже слова в нужную ч??сть таблицы. Обрати внимание: первое слово уже записано. маяк, ,кисея, ось жильё юг чаща мяч кинуть изъятие печаль плащ жечь В слове количество звуков и букв совпадает В слове количество звуков и букв НЕ совпадает

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