Прочитай названия столбцов и строчек таблицы. Запиши данные ниже слова в нужную ч??сть таблицы. Обрати внимание: первое слово уже записано. маяк, ,кисея, ось жильё юг чаща мяч кинуть изъятие печаль плащ жечь В слове количест...

Русский язык
Прочитай названия столбцов и строчек таблицы. Запиши данные ниже слова в нужную ч??сть таблицы. Обрати внимание: первое слово уже записано. маяк, ,кисея, ось жильё юг чаща мяч кинуть изъятие печаль плащ жечь В слове количество звуков и букв совпадает В слове количество звуков и букв НЕ совпадает
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1столбик-чаща,мяч,плащ,жильё. 2столбик-маяк,кисея,ось,юг,кинуть,изъятие,печаль,жечь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Сиқы қашу магынасы керек
Ответить
Русский язык
Напишите обращение к одноклассникам с призывом не засорять свою речь словами-пор??зитами и неоправданными заимствованиями
Ответить
Русский язык
Напиши 10слов с ъ.пожалуйста.
Ответить
Экономика
При хрананении денег дома "на черный день " они представляют собой:
Ответить
Русский язык
Какой род у слова каникулы и очки
Ответить