Прочитай отрывок из колыбельной песни не противоречит ли смысл прочитанного значение песни
Литература
Прочитай отрывок из колыбельной песни не противоречит ли смысл прочитанного значение песни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не шали , котенок мой.,не играй клубком.Петушок-дружок не пой под моим окном. Не гонись за мышкой кот, не танцуйте ласки
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