Прочитай предложение.измени его так,чтобы указывалось на приблизительное количе??тво.для этого используй различные способы выражения приблизительного количества.напиши.числительные подчеркни . Праздник продлится два дня.
Русский язык
Прочитай предложение.измени его так,чтобы указывалось на приблизительное количе??тво.для этого используй различные способы выражения приблизительного количества.напиши.числительные подчеркни . Праздник продлится два дня.
Ответ(ы):
Гость:
Праздник продлится - дня два - почти два дня - примерно два дня - наверное, дня два
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