Прочитай предложения расставь в них знаки препинания. составь схему каждого пред??ожения. 1. Дверь тихонько заскрипела и в светлицу входит царь... 2. С прохладой вьётся ветер майский средь очарованных полей и свищет соловей кит...

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Прочитай предложения расставь в них знаки препинания. составь схему каждого пред??ожения. 1. Дверь тихонько заскрипела и в светлицу входит царь... 2. С прохладой вьётся ветер майский средь очарованных полей и свищет соловей китайский во мраке трепетных ветвей. 3. Старик ловил неводом рыбу старуха пряла свою пряжу. 4. Петушок угомонился шум затих и царь забылся. Помогите пожалуйста и составьте схему каждого предложения)))

Автор: Гость