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Выполни действия 4м 8дм 9см+2м 7дм
Математика
Выполни действия 4м 8дм 9см+2м 7дм
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Гость:
4 м 8 дм 9 см + 2 м 7 дм = 7 м 5 дм 9 см
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