Зона корней помогите срочно
Биология
Зона корней помогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зоны корня располагаются в следующем порядке: а) корневой чехлик -> деления -> роста -> всасывание -> проведение б) корневой чехлик -> роста -> деления -> проведения -> всасывание в) корневой чехлик -> проведения -> роста -> всасывания -> деления г) корневой чехлик -> всасывания -> роста -> деления -> прведения
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