Зона корней помогите срочно

Гость: Гость:

Зоны корня располагаются в следующем порядке: а) корневой чехлик -> деления -> роста -> всасывание -> проведение б) корневой чехлик -> роста -> деления -> проведения -> всасывание в) корневой чехлик -> проведения -> роста -> всасывания -> деления г) корневой чехлик -> всасывания -> роста -> деления -> прведения