Зона корней помогите срочно

Биология
Зона корней помогите срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зоны корня располагаются в следующем порядке:  а) корневой чехлик -> деления -> роста -> всасывание -> проведение  б) корневой чехлик -> роста -> деления -> проведения -> всасывание  в) корневой чехлик -> проведения -> роста -> всасывания -> деления  г) корневой чехлик -> всасывания -> роста -> деления -> прведения
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