Постройте график функции y=4:x и выявите принадлежность точек A(2;4) B(-4;1) этому график??. Плиз срочно надо!!!
Геометрия
Постройте график функции y=4:x и выявите принадлежность точек A(2;4) B(-4;1) этому график??. Плиз срочно надо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кажись так если что неправильно извиняй я не очень тему помню
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Катер проходит 24 км по течению реки на 1 час больше, чем 36 км против течения, Найдит?? собственную скорость катара, если скорость течения равняет...
Математика
Алгебра