Постройте график функции y=4:x и выявите принадлежность точек A(2;4) B(-4;1) этому график??. Плиз срочно надо!!!

Геометрия
Постройте график функции y=4:x и выявите принадлежность точек A(2;4) B(-4;1) этому график??. Плиз срочно надо!!!
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Гость:
Кажись так если что неправильно извиняй я не очень тему помню
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