Помогите СРОЧНО!!! Составьте список профессиональных слов, которыми пользуются ваши родители, и предложите одноклассникам их отгадать, кем они работают Мама- методист , бабушка воспитатель , а дедушка инженер
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Помогите СРОЧНО!!! Составьте список профессиональных слов, которыми пользуются ваши родители, и предложите одноклассникам их отгадать, кем они работают Мама- методист , бабушка воспитатель , а дедушка инженер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама-методист: расчасовка, экран рабочего времени, план работы, график мероприятий. Бабушка-воспитатель: средняя группа, старшая группа, дошколята, малыши, утренник, занятия, режим питания, тихий час. Дедушка-инженер: чертеж, схема, компьютер, рекогносцировка.
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