Помогите СРОЧНО!!! Составьте список профессиональных слов, которыми пользуются ваши родители, и предложите одноклассникам их отгадать, кем они работают Мама- методист , бабушка воспитатель , а дедушка инженер

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Помогите СРОЧНО!!! Составьте список профессиональных слов, которыми пользуются ваши родители, и предложите одноклассникам их отгадать, кем они работают Мама- методист , бабушка воспитатель , а дедушка инженер

Автор: Гость