Сравните снегурочку островского и снегурочку каверина
Литература
Сравните снегурочку островского и снегурочку каверина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То что Настенька скажем пропавшая девочка а Снегурочка это все известная внучка Деда Мороза
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