Если у подножия горы давление 760 мм, то какое давление будет на высоте 336 м? С решением.

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Давление изменяется на 1 мм.рт.ст. каждые 10,5 м. если высота 336 м, то разница давлений составит 336/10,5=32 мм.рт.ст. С высотой давление снижается (т.к. столб воздуха, давящий на тело уменьшается), значит, давление на высоте составит 760-32=728 мм.рт.ст.