Прочитай стихотворение Д.Хармса ,,Удивительная кошка".Вставь пропущенные буквы .О??ъясните написание орфограмм письменно. Несчастная кошка порезала лапу, Сидит и ни шагу не может ступить. Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу ...

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Прочитай стихотворение Д.Хармса ,,Удивительная кошка".Вставь пропущенные буквы .О??ъясните написание орфограмм письменно. Несчастная кошка порезала лапу, Сидит и ни шагу не может ступить. Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу Воздушные шарики надо купить! И сразу столпился народ на дороге - Шумит, и кричит, и на кошку глядит. А кошка отчасти идет по дороге, Отчасти по воздуху плавно летит!

Автор: Гость