Прочитай текст и Озаглавь напиши заголовок текста ранним утром мы поехали катать??я на лыжах в лесу было Тихо плавно падали снежинки я стала около елочки из Нижнего Банни На ладошке какие они разные Через секунду снежинки раста...

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Прочитай текст и Озаглавь напиши заголовок текста ранним утром мы поехали катать??я на лыжах в лесу было Тихо плавно падали снежинки я стала около елочки из Нижнего Банни На ладошке какие они разные Через секунду снежинки растаяли и я побежал догонять друзей разделить текст на части начало основная часть концовка Начерти схему 3 предложения

Автор: Гость