Прочитай текст и Озаглавь напиши заголовок текста ранним утром мы поехали катать??я на лыжах в лесу было Тихо плавно падали снежинки я стала около елочки из Нижнего Банни На ладошке какие они разные Через секунду снежинки раста...
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Прочитай текст и Озаглавь напиши заголовок текста ранним утром мы поехали катать??я на лыжах в лесу было Тихо плавно падали снежинки я стала около елочки из Нижнего Банни На ладошке какие они разные Через секунду снежинки растаяли и я побежал догонять друзей разделить текст на части начало основная часть концовка Начерти схему 3 предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заголовок текста: зимний лес. теперь разделем на части. первая часть: встреча с лесом. вторая часть: снежинки. третья часть: игры с друзьями.
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