Прочитай текст.Озаглавь его,как ты думаешь,почему автор считает свою семью крепостью ?как тв относишься к своей семье?Помогаешь ли родственникам?к выделенному слову найди в тексте однокоренное и запиши слова с нулевым окончани...

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Прочитай текст.Озаглавь его,как ты думаешь,почему автор считает свою семью крепостью ?как тв относишься к своей семье?Помогаешь ли родственникам?к выделенному слову найди в тексте однокоренное и запиши слова с нулевым окончанием.обозначь в них окончание и основу. В древние времена люди строили крепости.В них они жили и оборонялись от врагов.Вся их жизнь была связана с крепостью.В наши дни таким домом,такой крепостью является семья.У меня есть такой дом.Папа и мама,бабушка и дедушка заботятся обо мне.Мама готовит еду,а папа частенько приносит что-то вкусное.С дедом(выделенное слова) я люблю мастерить что нибудь для дома.С одной бабушкой я занимаюсь огородам,а с другой хожу на фортепьяно и на хор.Все мои родственники помогают друг другу,стараются сделать жизнь интересной.Я тоже хочу быть полезным.Когда выросту,создам жля своей семьи уютную и надежную крепость - мой дом.

Автор: Гость