Прочитай текст. придумай о белке текст другого типа. Запиши свой текст.(только пр??думать текст) Текст Гнездо белка построила ещё весной, на старой ёлке. Беличье гнездо - из тонких веток, как шар, и сбоку вход. Всё лето бел...

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Прочитай текст. придумай о белке текст другого типа. Запиши свой текст.(только пр??думать текст) Текст Гнездо белка построила ещё весной, на старой ёлке. Беличье гнездо - из тонких веток, как шар, и сбоку вход. Всё лето белки кормят бельчат. Если их потревожит какой-нибудь зверь или человек, белки переносят бельчат в зубах в другое место.Осенью бельчата разбегутся по лесу, будут запасать на зиму орехи, жёлуди, накалывать на острые веточки грибы.Не только для себя запасает белка грибы. Другая белка найдёт зимой её запасы и съест. Вот и получается, что белки запасают грибы для всех белок.Любимый корм белки - сосновые семена, орехи, грибы. По деревьям белка лазает, как обезьянка. И в хвойном лесу она почти не спускается на землю, только разве перебежать лесную поляну и скорей взобраться на дерево. На сосне, на ёлке белка сорвёт шишку и быстро-быстро выгрызет из неё семена.Летом шерсть у белки рыжая, а зимой отрастает пушистый голубоватый мех.

Автор: Гость