Прочитай текст.Приходилось ли тебе быть на рыбалке?Что в окружающей природе тебя ??огда поразило и что запомнилось?Спиши текст.Вставь пропущенные буквы.Подчеркни имена существительные мужского рода с шипящими на конце. Рыбная ...

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Прочитай текст.Приходилось ли тебе быть на рыбалке?Что в окружающей природе тебя ??огда поразило и что запомнилось?Спиши текст.Вставь пропущенные буквы.Подчеркни имена существительные мужского рода с шипящими на конце. Рыбная ловля Дорога шла через густую рож... . Вот пробежала мыш... .В роще послышался плач... . Это сыч... затянул свою грустную песню.Под корнями березы бьет холодный ключ... .Мы подошли к реке и поставили шалаш.. .Наступила ноч... .Кругом тиш... .Камыш... тихонько шептался с рекою.Скоро мне попался ерш..,а у дяди на леске бился удивительно красив.Утром первый луч... солнца разбудил нас.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рожь,мышь,плач,сыч,ключ,тишь,камыш,ерш,луч. Подчеркнуть:плач,сыч,ключ,камыш,ерш,луч
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