Прочитай текст.Приходилось ли тебе быть на рыбалке?Что в окружающей природе тебя ??огда поразило и что запомнилось?Спиши текст.Вставь пропущенные буквы.Подчеркни имена существительные мужского рода с шипящими на конце. Рыбная ...

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Прочитай текст.Приходилось ли тебе быть на рыбалке?Что в окружающей природе тебя ??огда поразило и что запомнилось?Спиши текст.Вставь пропущенные буквы.Подчеркни имена существительные мужского рода с шипящими на конце. Рыбная ловля Дорога шла через густую рож... . Вот пробежала мыш... .В роще послышался плач... . Это сыч... затянул свою грустную песню.Под корнями березы бьет холодный ключ... .Мы подошли к реке и поставили шалаш.. .Наступила ноч... .Кругом тиш... .Камыш... тихонько шептался с рекою.Скоро мне попался ерш..,а у дяди на леске бился удивительно красив.Утром первый луч... солнца разбудил нас.

Автор: Гость