Прочитай текст,Выпиши слова в скобках,изменив их при помощи суффинксов ищ,ищк,(ыщк),Суффинксы обозначь,Как ты думаешь,какое значение слову придают эти суффинксы? Рыжий (кот) спал на бревне,а хвост свесил вниз,Бежал мимо сереньк...
Русский язык
Прочитай текст,Выпиши слова в скобках,изменив их при помощи суффинксов ищ,ищк,(ыщк),Суффинксы обозначь,Как ты думаешь,какое значение слову придают эти суффинксы? Рыжий (кот) спал на бревне,а хвост свесил вниз,Бежал мимо серенький (кот-плут),Дёрнул старого за хвост,Тот проснулся,открыл глаза и пошевелил(усами),А(кот)был трус,Как увидел,какая у (кота) лапа,какие когти,сразу к своей маме в дом сбежал,Ф(кот)зевнул,сначала закрыл один глаз,потом другой и снова заснул,Заснул(шалун ) под ласковую песенку;Спи,мой паинька,спи,мой заинька,баиньки-баю,
Ответ(ы):
Гость:
Котище усищами котище шалунишка
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