Решите задачи пожалуйста. а)На полках в магазине 12 мягких игрушек. Восемь из них - медведи,а остальные - зайцы. Какую часть всех игрушек составляют медведи, а какую - зайцы? б) Перед школой посадили 12 лип и 18 берёз. Какую ...

Математика

Решите задачи пожалуйста. а)На полках в магазине 12 мягких игрушек. Восемь из них - медведи,а остальные - зайцы. Какую часть всех игрушек составляют медведи, а какую - зайцы? б) Перед школой посадили 12 лип и 18 берёз. Какую часть всех деревьев составляют липы,а какую берёзы? в)Вера была в пути 20 минут,двигаясь с постоянной скоростью.Какую часть пути она прошла за 15 минут? г)Батон колбасы стоит 120 рублей.Какую часть батона купил Сергей,если он заплатил за покупку 80 рублей?

Автор: Гость