Решите задачи пожалуйста. а)На полках в магазине 12 мягких игрушек. Восемь из них - медведи,а остальные - зайцы. Какую часть всех игрушек составляют медведи, а какую - зайцы? б) Перед школой посадили 12 лип и 18 берёз. Какую ...

Математика
Решите задачи пожалуйста. а)На полках в магазине 12 мягких игрушек. Восемь из них - медведи,а остальные - зайцы. Какую часть всех игрушек составляют медведи, а какую - зайцы? б) Перед школой посадили 12 лип и 18 берёз. Какую часть всех деревьев составляют липы,а какую берёзы? в)Вера была в пути 20 минут,двигаясь с постоянной скоростью.Какую часть пути она прошла за 15 минут? г)Батон колбасы стоит 120 рублей.Какую часть батона купил Сергей,если он заплатил за покупку 80 рублей?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) 12-8=4 - количество зайцев 8÷12=2/3 - составляют медведи от общего числа игрушек 4÷12=1/3 - составляют зайцы от общего числа игрушек б) 12+18=30 - общее количество деревьев 12÷30=2/5 - составляют липы от общего числа деревьев 18÷30=3/5 - березы от общего числа в) 15÷20=3/4 г) 80÷120=2/3
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