Помогите составить двусоставные,распространённые предложения с краткими прилаг??тельными(хорош,шипуч,пахуч)Спасибо.

Русский язык
Помогите составить двусоставные,распространённые предложения с краткими прилаг??тельными(хорош,шипуч,пахуч)Спасибо.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чему должна быть равна сторона квадрата, чтобы его периметр и площадь численно со??падали
Ответить
Математика
Математика , 5 класс номер 1039 пожалуйста ! очень надо .. всем за ранние большое спасибо♡♥♡
Ответить
Русский язык
Запишите, изменяя слова по образцу, а слова из скобок по смыслу.
Ответить
Алгебра
Tg x/2=-1/корень из 3. СРОЧНО!!!!
Ответить
Математика
Придумай 5 дробей,у которых числитель на 3 меньше знаменателя.Запишити 5 дробей,у к??торых числитель в 3 раза больше знаменатиля
Ответить