Помогите составить двусоставные,распространённые предложения с краткими прилаг??тельными(хорош,шипуч,пахуч)Спасибо.
Русский язык
Помогите составить двусоставные,распространённые предложения с краткими прилаг??тельными(хорош,шипуч,пахуч)Спасибо.
Ответ(ы):
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