Tg x/2=-1/корень из 3. СРОЧНО!!!!
Алгебра
Tg x/2=-1/корень из 3. СРОЧНО!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Tg x/2= -1/√3; x/2 = -π6 + πn ; x= -π3 + 2πn
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