Придумай 5 дробей,у которых числитель на 3 меньше знаменателя.Запишити 5 дробей,у к??торых числитель в 3 раза больше знаменатиля

Математика

Придумай 5 дробей,у которых числитель на 3 меньше знаменателя.Запишити 5 дробей,у к??торых числитель в 3 раза больше знаменатиля

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