Придумай 5 дробей,у которых числитель на 3 меньше знаменателя.Запишити 5 дробей,у к??торых числитель в 3 раза больше знаменатиля
Математика
Придумай 5 дробей,у которых числитель на 3 меньше знаменателя.Запишити 5 дробей,у к??торых числитель в 3 раза больше знаменатиля
Ответ(ы):
Гость:
5/8, 4/7,12/15, 25/28, 30/33 30/10,21/7, 15/5, 9/3,90/30
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