В книге 150 страниц. какова вероятность того, что номер наудачу открытой страницы о??анчивается на 5?
Математика
В книге 150 страниц. какова вероятность того, что номер наудачу открытой страницы о??анчивается на 5?
Ответ(ы):
Гость:
N=15 (5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.125.135.145) N=150 P=15/150=1/10=0.1
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