1. В такси можно посадить 4 человека, не считая водителя. Какое наименьшее число машин надо заказать, чтобы перевезти 25 человек? 2. Для приготовления теста берут 4 части муки, 2 части молока и 1 часть сметаны. Сколько грамм...

Математика

1. В такси можно посадить 4 человека, не считая водителя. Какое наименьшее число машин надо заказать, чтобы перевезти 25 человек? 2. Для приготовления теста берут 4 части муки, 2 части молока и 1 часть сметаны. Сколько граммов молока надо взять , чтобы приготовить 2 кг. 100 г. теста?

Автор: Гость