1. В такси можно посадить 4 человека, не считая водителя. Какое наименьшее число машин надо заказать, чтобы перевезти 25 человек? 2. Для приготовления теста берут 4 части муки, 2 части молока и 1 часть сметаны. Сколько грамм...
Математика
1. В такси можно посадить 4 человека, не считая водителя. Какое наименьшее число машин надо заказать, чтобы перевезти 25 человек? 2. Для приготовления теста берут 4 части муки, 2 части молока и 1 часть сметаны. Сколько граммов молока надо взять , чтобы приготовить 2 кг. 100 г. теста?
Ответ(ы):
Гость:
1)7х4=28, 7 машин 2)4+2+1=7 частей 2100/7=300г - 1 часть 2х300=600 грамм ( тольне граммов а ГРАММ)
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