№ 983 № 987(А) № 1000 . Полностью а не просто ответом.
Математика
№ 983 № 987(А) № 1000 . Полностью а не просто ответом.
Ответ(ы):
Гость:
(у+6)-2=15 у+6=2+15 у+6=17 у= -6+17 у=11 Неправильной дробью считают если числитель больше знаменателя или равен ему, значит дроби 8/1; 8/2; 8/3; 8/4; 8/5; 8/6; 8/7; 8/8 - неправильные.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Математика
Когда отцу было 37 лет , то сыну 3 года , а сейчас сыну в 3 раза меньше лет , чем отцу . С??олько лет отцу сейчас ? 37-3= 34 (года было отцу) 3...