№ 983 № 987(А) № 1000 . Полностью а не просто ответом.

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(у+6)-2=15 у+6=2+15 у+6=17 у= -6+17 у=11 Неправильной дробью считают если числитель больше знаменателя или равен ему, значит дроби 8/1; 8/2; 8/3; 8/4; 8/5; 8/6; 8/7; 8/8 - неправильные.