Составь рассказ по рисункам так, чтобы дело начатое детьми, было доведено до конца

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Составь рассказ по рисункам так, чтобы дело начатое детьми, было доведено до конца
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дети хотели построить плот они носили доски а девачка собирала аптечку штоб если штонибудь случитца вылечить и дети катались на плоте
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