Синтаксический разбор предложения + его схема)) Суздаль, расположенный на восточ??ом берегу реки Каменки, был ремесленным и торговым городом.
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Синтаксический разбор предложения + его схема)) Суздаль, расположенный на восточ??ом берегу реки Каменки, был ремесленным и торговым городом.
Ответ(ы):
Гость:
Суздаль-подлежащие выражено существительным, был-сказуемое выражено глаголом, городом-дополнение выражено существительным, ремесленным и торговым-определения выражены прилагательными, на берегу-обстоятельство выражено предлогом с существительным, реки-дополнение выражено существительным, восточном-определение выражено прилагательным, Больше я не проходила,прости
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