Девочка купила 2 заколки и 4 ленточки по одинаковой цене.За заколки она заплатила 8000р.Сколько рублей заплатила девочка за ленточки?

Математика
Девочка купила 2 заколки и 4 ленточки по одинаковой цене.За заколки она заплатила 8000р.Сколько рублей заплатила девочка за ленточки?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8000+8000=16000рублей.        
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