Девочка купила 2 заколки и 4 ленточки по одинаковой цене.За заколки она заплатила 8000р.Сколько рублей заплатила девочка за ленточки?

Математика

Девочка купила 2 заколки и 4 ленточки по одинаковой цене.За заколки она заплатила 8000р.Сколько рублей заплатила девочка за ленточки?

Автор: Гость