Девочка купила 2 заколки и 4 ленточки по одинаковой цене.За заколки она заплатила 8000р.Сколько рублей заплатила девочка за ленточки?
Математика
Девочка купила 2 заколки и 4 ленточки по одинаковой цене.За заколки она заплатила 8000р.Сколько рублей заплатила девочка за ленточки?
Ответ(ы):
Гость:
8000+8000=16000рублей.
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